حبس 5 من الإخوان 15 يوما لاتهامهم بالاشتراك فى مظاهرة والتحريض على العنف

أمر إيهاب المسلمى وكيل نيابة دار السلام بحبس 5 من أنصار جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف والانضمام لجماعة الإخوان المخظورة، بالإضافة إلى حيازة بوسترات رابعة.

وأنكر المتهمون ما نسب إليهم وأكدوا أنه تم القبض عليهم عقب خروجهم من المسجد، حيث فوجئوا بقوات الأمن تفرق مسيرة إخوانية، وتم ضبطهم دون مشاركتهم بها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى مظاهرة لجماعة الإخوان وتمكنت قوات الأمن من فض المظاهرة والقبض على المتهمين، وهم 3 سيدات ورجلان، وبحوزتهم بوسترات رابعة وشعارات مناهضة للقوات المسلحة.

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