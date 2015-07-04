تعرف على شروط حجز 494 قطعة أرض بالعاشر من رمضان يبدأ حجزها 5 يوليو

الشروط

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أراض سكنية فى 10 مدن جديدة، من بينها مدينة العاشر من رمضان بعدد 494 قطعة، بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 700 جنيه والتى سيبدأ الحجز وشراء كراسة الشروط فى 5 يوليو المقبل حتى 20 أغسطس ومقدم الحجز 25 ألف جنيه.>1: أن يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصرى الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة) .

2: ألا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما فى تاريخ بدء الحجز .

3: لا يحق للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها .

4: ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) بالمدينة سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

5: أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة طبقاً للجدول المرفق بكراسة الشروط .

6: يجوز لشخص أو أكثر و بحد أقصى (4) أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقا للشروط الواردة بالكراسة .

أسلوب التخصيص

>سيتم إجراء قرعة يدوية علنية وسيتم الإعلان عن مكان وموعد أجراء القرعة بالمدينة وبحضور مسئولى جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.

يتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضاف إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان .

نظام السداد

>سيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أحد فروع بنك التعمير والإسكان، نقدا أو بشيك معتمد أو مصرفى، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25 ? من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1 ? لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، موضحا أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75 ? من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية ، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.