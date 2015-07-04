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الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل جامعة بنها

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الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل جامعة بنها الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل جامعة بنها
أعلن الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب عن الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بالجامعة فى المناطق التى تشهد أحداث ساخنة، وذلك بعد الدراسة التى أعدتها مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع إدارة الأمن المدنى بالجامعة ومن خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها بمعرفة قيادات الجامعة ومديرية الأمن.

وأضاف مصطفى إنه تم الانتهاء من تركيب الكاميرات وتصفية محتوياتها وتفريغها وتحليل الصور أولا بأول وعمل تقارير أمنية تعرض يوميا على رئيس الجامعة والأجهزة الأمنية مضيفا أنه تم تركيب 65 كاميرا وجارٍ تركيب 12 أخرى.

وقال نائب رئيس الجامعة أننا نفتخر بجامعة بنها لأنها لم تتعاقد مع شركة فالكون أو غيرها من شركات الأمن والاعتماد على الأمن الإدارى والمدرب على أعلى مستوى ويتمتع بدرجة عالية من الاحترافية مشير إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ وزيادة الإجراءات الاستثنائية ورفع حالة التأهب لفريق الطوارئ.
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