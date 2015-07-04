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209 ملايين دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة خلال 6 أشهر

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209 ملايين دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة خلال 6 أشهر 209 ملايين دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة خلال 6 أشهر
أعلن المهندس يسرى أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من الخضر والفاكهة إلى الأسواق العالمية والأوروبية خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيه الماضى 2015 بلغ نحو 209 ملايين دولار.

وأوضح أن الكمية إجمالية التى تم تصديرها قدرها 2708773طن منها 1257608 طن من الفاكهة الطازجة والمجمدة و6306 طن من الخضراوات الطازجة والمجمدة و1444664طن من المحاصيل الحقلية و195 طنا من النباتات الطبية والعطرية والتى تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أنه تم تحقيق زيادة ملحوظة فى حجم الصادرات هذا العام بالمقارنة لحجم الصادرات عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار الدكتور مهندس فتحى محروس رئيس تسويق الإدارة الزراعية بالإسماعيلية إلى أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال شهر يونيه الماضى فقط بلغ 19 مليون دولار وذلك لكمية قدرها 463222 طنا، والتى شملت تصدير منتجات برتقال وعنب و فول سودانى وفراولة مجمدة وخضراوات مجمدة وخضار مشكل وسبانخ مجمدة وبامية خضراء وفاصوليا بيضاء وشرائح مانجو وملوخية مجمدة ولب جوافة، موضحا أنه تم تصدير هذه الأصناف إلى كل من إيطاليا وتونس والسودان وسلوفينيا ولبنان والكويت وليبيا والمملكة العربية .

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مصر 365

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