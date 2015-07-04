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إصابة أمين شرطة ومجند و3 آخرين فى معركة بالأسلحة النارية والبيضاء بالمنيا

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إصابة أمين شرطة ومجند و3 آخرين فى معركة بالأسلحة النارية والبيضاء بالمنيا إصابة أمين شرطة ومجند و3 آخرين فى معركة بالأسلحة النارية والبيضاء بالمنيا

أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بينهم أمين شرطة ومجند من قوة أمن المنيا، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بسبب خلافات المصاهره ،وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقيهم العلاج والاسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطاراً ، من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ،يفيد بحدوث مشاجرة ومصابين بين عائلتين بالاسلحة النارية والبيضاء بقرية البرجاية التابعة لمدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت القوات الامنية لمكان الواقعة ،وبالفحص تبين أن مشادة كلاميه نشبت بين عائلتين وتطورت المشاجرة بالاسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات المصاهره ،وتم تحرير المحضر اللإزم عن الواقعة ،وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج ،وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم ،وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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