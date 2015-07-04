اتحاد الكرة يكشف عن العقوبات الموقعة على نادي النصر

قررت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم المصري توقيع عدة عقوبات على نادي النصر الرياضي بعد انسحابه من مواجهة المقاولون العرب الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

فبعد أن قرر نادي النصر عدم خوض المباراة تضامنا مع ضحايا الجيش المصري في سيناء، اعتبر مهزوما هذه المباراة أمام المقاولون العرب 2-0.

هذا إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف جنيه، وتحميله خسائر نادي المقاولون الناتجة عن عدم توفير المباراة للمشاهدين عبر البث التليفزيوني.

وبخلاف اعتباره خاسرا أمام المقاولون، سيتم خصم 3 نقاط من رصيده.

ويتبقى للنصر مباراة واحدة فقط في المسابقة ستكون أمام المتصدر نادي الزمالك يوم الأربعاء 15 يوليو المقبل قد لا يحضرها مديره الفني سيد عيد.

فقد قررت أيضا لجنة المسابقات في اجتماعها، الذي لم يحضره الرئيس عامر حسين، إيقاف سيد عيد وإحالته للتحقيق بعد رفضه خوض مباراة المقاولون.