إصابة 6 أطفال أشقاء بحالة تسمُم بسوهاج

أصيب 6 أطفال أشقاء بحالة تسمم في سوهاج ، حيث تلقى اللواء إبراهيم صابر، مُساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يُفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول كل من: ” محمد يحيى عبد القادر”، 12 سنة- تلميذ، و”عبد القادر يحيى عبد القادر” 3 سنوات، و” أحمد يحيى عبد القادر”، 10 سنوات- تلميذ، و” دعاء يحيى عبد القادر”، 6 سنوات، و” هبه يحيي عبد القادر”، 8 سنوات- تلميذه، و” علي يحيى عبد القادر”، سنتان، ويُقيمون بناحية الترامزة- دائرة مركز سوهاج، مُصابين “بحالة إعياء شديد وقيء وإسهال “، بـ “إدعاء تناول طعام فاسد” .

وبالانتقال والفحص وسؤال والدة المصابين، المدعوة “غزال علي السيد حسن”، 36 سنة- ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي غير طازج ” بامية “، ونفت أي الشبهة الجنائية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.