سفير القاهرة بطرابلس يلتقى وزير الصحة الليبى لبحث التعاون بين البلدين

اجتمع وزير الصحة الليبى نور الدين عبد الرحمن دغمان بالعاصمة الليبية طرابلس مع السفير المصرى بطرابلس محمد أبو بكر صالح لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى القطاع الصحى بين البلدين وحضر المقابلة المستشار الطبى المصرى بطرابلس الدكتور هشام لبيب الغرباوى.

وصرح الدكتور هشام لبيب، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الجانبين تناولت ملفات مشاكل المرضى الليبيين فى مصر، وبحث إمكانية الاستعانة بعدد من الأساتذة فى التخصصات الطبية المختلفة من مصر للمستشفيات الليبية، وكذلك علاج المصريين المقيمين فى ليبيا ،وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى القطاع الصحى بشكل عام.

وأضاف هشام لبيب أنه قام بزيارة لمدينة مصراته الليبية للمشاركة فى مؤتمر فى كلية التمريض بعنوان "التمريض والمسئولية الطبية" مع وفد من المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" برئاسة الدكتورة هناء العرفى عضوة المؤتمر الوطنى ورئيس لجنة الصحة بالمؤتمر، والذى ناقش قضايا التمريض فى المستشفيات الليبية.