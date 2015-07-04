أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي: الأوضاع في مصر مستقرة وتحت السيطرة.. وماجرى في سيناء مرتب ومنظم

Google+ Print
السيسي: الأوضاع في مصر مستقرة وتحت السيطرة.. وماجرى في سيناء مرتب ومنظم السيسي: الأوضاع في مصر مستقرة وتحت السيطرة.. وماجرى في سيناء مرتب ومنظم

زيارة الرئيس لشمال سيناء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأوضاع في مستقرة تمامًا وتحت السيطرة، وأن ماجرى في سيناء مرتب ومنظم والدليل على ذلك الإخراج الإعلامي لتلك الحادثة في الداخل والخارج.

 وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام الجنود والضباط بشمال سيناء اليوم، “أوجه التعازي باسم مصر وباسمي وباسم جنود القوات المسلحة لكل بيت مصري قدم شهيدا أو مصابا”، مخاطبًا الجنود والضباط “الشعب المصري من خلالكم يقدم ثمن الدفاع والحماية والحفاظ على بلادنا من الإرهاب الداخلي والخارجي”.

وأكد السيسي أن القوات المسلحة قادرة على حفظ الأمانة، متابعًا “أقول للمصريين والعالم إن القوات المسلحة تراعي القيم والمبادئ حتى في أصعب الأوقات ولايستهدف المدنيين”.

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا

السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب»

السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب»