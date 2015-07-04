السيسي: الأوضاع في مصر مستقرة وتحت السيطرة.. وماجرى في سيناء مرتب ومنظم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأوضاع في مصر مستقرة تمامًا وتحت السيطرة، وأن ماجرى في سيناء مرتب ومنظم والدليل على ذلك الإخراج الإعلامي لتلك الحادثة في الداخل والخارج.

وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام الجنود والضباط بشمال سيناء اليوم، “أوجه التعازي باسم مصر وباسمي وباسم جنود القوات المسلحة لكل بيت مصري قدم شهيدا أو مصابا”، مخاطبًا الجنود والضباط “الشعب المصري من خلالكم يقدم ثمن الدفاع والحماية والحفاظ على بلادنا من الإرهاب الداخلي والخارجي”.