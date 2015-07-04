ضبط 9514 صاروخ ألعاب نارية فى حملة تموينية مكبرة بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية حملة مكبرة على محلات البقالة والمكتبات بمدينة المحلة لضبط الألعاب النارية المحدثة للصوت والشرر لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 9514 صاروخا وألعابا نارية.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود والرائد محمد زايد والنقيب محمد نصر الضباط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام كل من "سامح .م.م29سنة" صاحب سوبر ماركت بمنطقة أبو شاهين أول المحلة، "أحمد.م.ح46 سنة" صاحب سوبر ماركت بمنطقة الرجبى أول المحلة، "زكى.م.م51 سنة" صاحب محل بقالة بمنطقة الرجبى أول المحلة، "فتحية.ع.م64سنة" صاحبة محل بقالة بمنطقة أبو شاهين أول المحلة، "جمال.ز.ا55 سنة" صاحب محل بقالة بمنطقة أبو شاهين أول المحلة، "عبد الرحمن.م.م 60 سنة" صاحب محل بقالة بمنطقة أبو شاهين أول المحلة، "محمد.ا.ا47 سنة" صاحب محل بقالة بعزبة الرجبى أول المحلة بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال، تم عرض المعلومات على العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، قرر إعداد حملات لاستهداف المحلات لضبط الألعاب النارية، وبتقنيين الإجراءات تم استهداف المحلات وضبط 9514 صاروخ وألعاب نارية، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية بنتائج الحملة وتولت النيابة العامة التحقيق.