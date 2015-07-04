ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 23 قطعة حشيش و30 لفافة بانجو بالشرقية

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بالقبض على كل من "محمد ش ع" 39 سنة - صاحب مقهى ومقيم سعدون بمركز بلبيس وبحوزته 17 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 500 جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33793 جنح مركز بلبيس لسنة 2015 و"السيد ع ا" 21 سنة - عاطل ومقيم المجاورة 53 ثان العاشر وبحوزته 6 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام، وتحررعن ذلك المحضر رقم 6134 جنح قسم أول العاشر لسنة 2015 .
كما تم ضبط كل من "سمير خ ع" 43 سنة - عامل ومقيم حى النادى بمركز بلبيس وبحوزته 21 لفافة بانجو من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام، وتحررعن ذلك المحضر رقم 33796 جنح مركز بلبيس لسنة 2015، و"محمد أ" 28 سنة - عاطل ومقيم منشية ناصر مركز أولاد صقر وبحوزته 9 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام، وتحررعن ذلك المحضر رقم 6926 جنح مركز أولاد صقر لسنة 2015 .