تجديد حبس 24 إخوانيا 15 يوما لقطعهم الطريق أمام ميدان الطيارة فى بلبيس

قررت نيابة جنوب الزقازيق، اليوم السبت، تجديد حبس 24 من عناصر جماعة الإخوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خليفة قيامهم بقطع الطريق من أمام ميدان الطيارة وإشعال النيران وتعطيل الحركة المرورية منذ شهرين.

كان تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى، يفيد قيام مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان بتنظيم مسيرة بميدان الطيارة مركز بلبيس، وقطعهم الطريق العام وإشعال النيران به.

توجهت قوة من الشرطة وقامت بتفريقهم وضبطت 31 منهم، وتم عرضهم على جهاز الأمن الوطنى، وبفحصهم تم إخلاء سيبل 7 منهم بعد أن تبين عدم انتمائهم لجماعة الإخوان.