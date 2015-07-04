حبس عاطل لحيازته بندقية خرطوش وكمية من الحشيش فى شبرا الخيمة

أمر وليد مندور مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس "عاطل " أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما ضبط بحوزته بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر إخطارا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد تلقيه معلومات تفيد قيام "أسامة ح "24 سنة عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9631 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م – سرقة بالإكراه، والقضية رقم 13632 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م – سرقة بالإكراه، والقضية رقم 11348 جنح مركز الخانكة لسنة 2015 – سرقة بالإكراه والقضية رقم 10670 جنح مركز الخانكة لسنة 2015 – سرقة بالإكراه، والقضية رقم 9631 جنح مركز الخانكة لسنة 2015 – سرقة بالإكراه، والقضية رقم 13822 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015 – سرقة بالإكراه والإتجار فى المواد المخدرة، بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن وعدد 10 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 220 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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