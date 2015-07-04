حملات لضبط النباشين بالعجمى ورفع إشغالات الطريق بالجمرك وشرق الإسكندرية

شن حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى فجر اليوم، حملة لضبط النباشين والفريزة بكل شوارع وميادين حى العجمى، بداية من طريق إسكندرية مطروح بالبيطاش حتى الهانوفيل.

أسفرت الحملة عن ضبط 17 عربة كرو، و7 موتوسيكل جرار، و20 جونية فريزة و1 تريسيكل بالإجمالى 45 حالة مخالفة.

جاء ذلك فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بالقضاء على ظاهرة النباشين التى تسيئ للمظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

من جهه أخرى، قامت إدارة اشغال الطريق والمكتب الفنى بحى الجمرك بحملة إزالة إشغالات مسائية بممشى القلعة، وذلك للمحافظة على الانضباط الأمنى بها وعدم عودة الاشغالات بها تحت اشراف رئيس الحى.

كما قام اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق بالتنسيق مع شرطة المرافق بتشكيل حملة لإزالة الاشغالات من على مزلقان فيكتوريا وشارع الجلاء وميدان الساعة وشارع جميلة أبو حريد والعوايد، وتم أثناء الحملة القبض على 4 نباشين والتحفظ على التريسكلات والجون الخاصة بهم.

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