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طلبة هندسة أسيوط يبتكرون نظاما يحد من انقطاع الكهرباء بشبكات استشعار لاسلكية

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طلبة هندسة أسيوط يبتكرون نظاما يحد من انقطاع الكهرباء بشبكات استشعار لاسلكية طلبة هندسة أسيوط يبتكرون نظاما يحد من انقطاع الكهرباء بشبكات استشعار لاسلكية
أكد عميد كلية هندسة جامعة أسيوط، الدكتور محمد أبو القاسم ابتكار مجموعة من طلبة الكلية لنظام يهدف إلى الحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء باستخدام شبكات الاستشعار اللاسلكية التى تستخدم فى نقل البيانات أو متابعة ظواهر فيزيائية أو كيميائية محددة إلى وحدة مركزية لمعالجتها، وتحليلها للاستفادة منها دون حاجة لتواجد الإنسان فى مكان الحدث الذى تتم مراقبته.

وقال عميد الكلية، فى تصريح له اليوم السبت، إن شبكات الاستشعار اللاسلكية تلعب دورا رئيسيا فى توسيع نطاق الكهرباء الذكية فى المبانى السكنية وإدارة الطاقة، فهى تساعد فى الحد من استهلاك طاقة الكهرباء وانبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن المشروع يتناول دراسة وتقييم تطبيق الأداء لإدارة الطاقة فى المنزل، مما يقلل استهلاك الطاقة الكهربية أثناء وقت الذروة مما يساعد على الحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء.

وأكد أن هذا التطبيق فى المنزل أكثر مرونة لأنه يتيح الاتصال بين جهاز التحكم فى الكهرباء والمستهلك من خلال شبكة الاستشعار المنزلية اللاسلكية.

من جانبه، قال أستاذ قسم الهندسة الكهربية أحد مشرفى المشروع الدكتور محمد أبو زهاد ، إن شبكة الاستشعار المنزلية اللاسلكية (###WSHAN ###) تقوم بربط الأجهزة المشتركة المتاحة فى المنازل لمتابعة استهلاك الطاقة والتحكم بها، كما تقوم بتجميع البيانات وإرسالها للوحدة المركزية لرصد وتحليل استهلاك الطاقة الكهربية.

وأضاف أن هذه الوحدة تقوم بالتحكم فى تشغيل الأجهزة اعتمادا على عوامل مختلفة كوقت الذروة وسعر الكهرباء، وبجانب ذلك تقوم بإنذار المستهلك للطاقة بتخفيف الأحمال خلال فترة قصيرة بدلا من قطع الكهرباء عنه بشكل جزئى، منوها بتطبيق هذا النظام على مبنى قسم الكهرباء بجامعة أسيوط.

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مصر 365

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