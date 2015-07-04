التبخير تحت ضغط الكيميائى يعالج سرطان البطن الذى يصيب غشاء الأمعاء

وصل الجراح السويسرى مارك أندريه ريمون البروفيسور فى جامعة روجر بألمانيا إلى أحدث تقنية لعلاج بعض أنواع السرطان التى تصيب الجهاز الهضمى والمبيض لدى النساء وتم تجربتها على 850 مريضا تعتمد على التبخير تحت ضغط العلاج الكيميائى للوصول إلى منطقة تجويف البطن والغشاء المتعلق بالكرش والأمعاء حيث إن 80% من الأورام السرطانية فى هذا المكان لا تظهر فى الأشعة.

وطريقة العلاج بسيطة يستخدم فيها جهاز لشق البطن لعمل فتحتين لمرور الكاميرا وأنبوبة النفخ مما يساعد على إدخال بعض التعديلات العلاجية على عكس الجراحة المفتوحة وبذلك تتم عملية التبخير والضغط التى يتم حقنها فى بطن المريض وهى تساعد على توزيع متناسب للمواد الكيميائية فى إجمالى تجويف البطن.

وتتميز هذه الطريقة بتخصيص عشر مرات جرعات المنتج الذى يتم حقنه وبالتالى تقليل الآثار الجانبية للمريض.