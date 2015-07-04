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تأييد الحكم على صافيناز بالحبس 6 أشهر غيابيًا

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تأييد الحكم على صافيناز بالحبس 6 أشهر غيابيًا تأييد الحكم على صافيناز بالحبس 6 أشهر غيابيًا

صافيناز

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار طارق القصبجي، اليوم، بتأييد حبس الراقصة الارمنية صافيناز بالحبس 6 أشهر غيابيا، وغرامتها 15 الف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار عمر حسانين، قضت بحبس الراقصة صافيناز، 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة العلم المصري خلال رقصها به بإحدى الحفلات، في القضية رقم 4277 لسنة 2015.

وكان المستشار القانوني لفندق “نبيلة” بالمهندسين، تقدم ببلاغ ضد الراقصة صافينار جورجييان، البالغة من العمر 30 عاما، أرمينية الجنسية، لارتداءها “بدلة رقص” تحمل علم ، في إحدى حفلات الفندق.

واستند المستشار القانوني للفندق إلى أسطوانة مسجلة، وبعض الصور الخاصة بـ”صافيناز” التي تثبت صحة بلاغه، فيما طلبت النيابة في وقت سابق الراقصة المذكورة لسؤالها عن الواقعة أكثر من مرة، إلا أنها رفضت المثول أمامها، فأمرت النيابة بضبطها وإحضارها للتحقيق معها حول التهمة الموجهة إليها

 

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