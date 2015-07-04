بالأسماء.. مستشفى العريش يستقبل 48 مصاب و8 حالات وفاة فى 72 ساعة

استقبل مستشفى العريش العام خلال الثلاث أيام الماضية 48 مصاب و8 حالات وفاة وصلت جميعها إلى مستشفى العريش منها 28 حالة فى اشتباكات الشيخ زويد و17 حالة فى انفجار الخروبة الذى استهدف مهندسين وعمال الطرق والكبارى و10 حالات جراء سقوط قذائف على منازل برفح والشيخ زويد.

اشتباكات الشيخ زويد شهدت وصول كل من محمد طالب عبدالله 28 سنة طلق نارى بالصدر وحياة خالد عيد 14 سنة جروح بالذراع الايمن وعبد الرحمن مصطفى ابراهيم 11 سنة نزيف حول الكلى ومحمد خيرالله برهم 10 سنوات شظايا بفروة الراس وفاء محمد سليمان 22 سنة كسر بالساق الايمن وخضرة فريج مسلم 60 سنة تهتك اسفل الساق اليمنى ومحمد اصبيح الكيكى 45 سنة شظايا بالجسم وفايز محمد سليمان 45 سنة (وفاة ) وابتسام محمد اصبيح على 15 سنة (وفاة) ومحمد صالح حسن 9 سنوات (وفاة ) ورضا محمد سليمان 30 سنة (وفاة) ونهال مصطفى احمد حسين 11 سنة طلق نارى بالكاحل الايمن وسماح ماهر رشاد 40 سنة شظايا وسلامة سليمان محمد 67 سنة شظايا واحمد نصار سليمان 8 سنوات شظايا ومصطفى رزق سليمان 13 سنة ورزق سليمان محمد 51 سنة شظايا ومحمود نصار محمد 28 سنة شظايا ومريم سلامة سليمان 38 سنة شظايا وعلى سالم احمد 33 سنة مقذوف نارى بالساق الايمن وابراهيم عبدالله محمد 47 سنة شظايا متفرقة بالجسم ومحمد سلمى سعيد 54 سنة جرح قطعى بالكتف واشرف عطية محمد 25 سنة نزيف بالبطن وعلى عبدالقادر افريج 16 سنة كسر بعظمة الفك وعبد الرحمن عطوة سلامة 10 سنوات كسر بالجمجمه وبسام رمضان فريج 19 سنة كسر بالجمجمه ومالك كمال سليمان 11 سنة كسر بالكوع وابتسام ابراهيم محمود 22 سنة شظايا بالبطن.

أما حادث استهداف أتوبيس المهندسين العاملين فى الطرق والكبارى فاصيب كل من جمال فوزان حسين 33 سنة جروح نافذه بالبطن ومحمود احمد بدير 59 سنة شظايا وابراهيم محمد الشهابى 54 سنة شظايا وفتحى عطا عبد العال 59 سنة كدمات متفرقة وجمال طلعت عبد الحميد 54 سنة كدمات متفرقة والسيد توفيق محمد 50 سنة جروح بالذراع الايسر وكامل عبده ابراهيم 50 سنة شظايا وعبد اللطيف محمد امين 50 سنة (وفاة) ومحمد عادل محمد 33 سنة (وفاة ) وربيع عمر عبد الوهاب 55 سنة (وفاة ) وسليم عيد سليم 47 سنة شظايا واحمد فؤاد محمود 57 سنة شظايا واحمد احمد الشافعى 53 سنة شظايا وعبدالله الشافعى 49 سنة شظايا وسعيد محمد عبد الرحمن 52 سنة شظايا وناصر سليمان هديب 58 سنة شظايا ومحمد محمد الشافعى 43 سنة شظايا.

أما عمليات سقوط القذائف فقد وصل إلى مستشفى العريش 10 حالات تم تحويلهم من مستشفيات رفح والشيخ زويد وهم الاء سفيان حسين 17 سنة (وفاة ) وحنين سفيان حسين 15 سنة شظايا وانتصار محمد محمد 47 سنة جروح متفرقة وشهد سفيان حسين 10 سنوات جروح وشظايا واحمد لطفى سليمان 7 سنوات شظايا ونجاة حرب سليمان 45 سنة جروح بالجسم ورواء عاطف ابراهيم 8 سنوات

> وودداد عثمان سالم 30 سنة شظايا وسليمان سعد سلام 45 سنة شظايا ومريم سيد احمد 26 سنة شظايا.