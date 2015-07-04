الغضاريف المسئول الأول عن السمع والتنفس وحركة القفص الصدرى

يعانى البعض من مشاكل الغضاريف والعمود الفقرى، والتى لها دور كبير فى الحفاظ على سلامة بعض أجهزة الجسم.

وحول هذا يقول الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بجامعة عين شمس، إن الغضروف نوع من الأنسجة الضامة الكثيفة، وهو مركب من خلايا متخصصة تدعى الخلايا الغضروفية، كما يصنف الغضروف إلى ثلاثة أنواع منها الغضروف المرن والغضروف الزجاجى والغضروف المليف، وهذا التصنيف يعتمد على اختلاف الكمية النسبية لمكونات الغضروف من الألياف والخلايا.

ويتابع أنه تتواجد الغضاريف فى أماكن عديدة من الجسم، منها السطح المفصلى للعظام كالمفاصل والقفص الصدرى(الضلوع)، الأذن، الأنف، الشعب الهوائية، والأقراص الغضروفية بين الفقرات، لافتا إلى أن تتميز الغضاريف بدرجة مرونة متوسطة ما بين العظم والأنسجة الضامة الكثيفة كالأوتار.

ويشير د. عادل محمود إلى أن الغضاريف لا تحتوى على أوعية دموية بخلاف الأنسجة الأخرى، لذا تتغذى الخلايا الغضروفية بواسطة الأنسجة المحيطة بها، وبالتالى فإن الغضروف ينمو ببطء مقارنة بالأنسجة الضامة الأخرى، موضحا أن الغضروف يسهل حركة المفاصل وقد يؤدى تآكله أو نقصه إلى آلام فى المفاصل، وكذلك تحديد قدرة المفصل على الحركة (مرض خشونة المفاصل)، كما أنها تساعد فى تركيز الموجات السمعية (صوان الأذن) وتوجيهها إلى الجهاز السمعى وكذلك فى حركة القفص الصدرى وأرنبة الأنف وبالتالى القدرة على التنفس بصورة طبيعية.