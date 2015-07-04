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بلاش المشطشط .. 5 أضرار تجبرك على تجنب التوابل الحارة

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بلاش المشطشط .. 5 أضرار تجبرك على تجنب التوابل الحارة بلاش المشطشط .. 5 أضرار تجبرك على تجنب التوابل الحارة
فى رمضان لا يستحب إضافة التوابل الحارة إلى الطعام، نصيحة قدمتها الدكتورة ندى عامر أخصائية التغذية العلاجية مؤكدة على أن كل ما هو حار، خطير وغير صحى ولا يتلاءم ومعدة الصائم.

وتابعت ندى مؤكدة على أن كل من الشطة بأنواعها المطحونة والقرون والفلفل الأسود والفلفل الأبيض، والتوابل الهندية، رغم إدمان البعض لها إلا أن إضافتها إلى الطعام سبب فى الكثير من المشكلات الصحية، وخاصة فى أوقات الصيام، فمعدة الصائم تكون فى غاية الرقة، تحتاج لمرطبات ومهدئات وأطعمة خفيفة وأصناف صحية كى لا يعانى الصائم خلال فترة الصيام من مشكلات معوية مختلفة.

وهنا أوضحت أخصائية التغذية أنه لابد من تجنب إضافة التوابل الحارة كالشطة والفلفل وغيرها على الطعام مطلقا ولو بنسب بسيطة خلال الشهر الفضيل، سواء فى السحور أو الإفطار، ويفضل الاستعاضة عنها بالتوابل الباردة التى تعطى مذاقا مختلفا ومحببا دون أضرار، كالبابريكا والقرفة والزنجبيل، والكارى، وذكرت ندى بعض الأضرار الخطيرة للتوابل الحارة فى رمضان ومنها:

-الشعور بالعطش طوال فترة الصيام
>-الشعور بجفاف الحلق وآلام باللوزتين والبلعوم
>-التهاب الزور والشعور بجفافه طوال فترة الصيام
>-التهاب الأمعاء والشعور بالحرقة طوال فترة الصيام
>- زيادة الغازات والآلام البطن

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مصر 365