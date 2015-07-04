زهقت من فشره.. تعرف على طرق التعامل مع مدعى البطولات الزائفة

بتقابلهم كتير؟ زهقت من فشرهم؟ انهم مدعى البطولات والصولات والجولات، هم الأكثر شعورا بانعدام الثقة فى النفس، ويعانون من مشكلة فى تقبل عيوبهم ومشكلاتهم وتقبل الآخر، وهنا لابد لك من طريقة للتعامل معهم، ونصحهم للتخلص من هذه الخصال المرهقة نفسيا لك ولهم.

وينصحك الدكتور محمود عوض أخصائى النفسية، بضرورة أن تتفهم طبيعة الشخص المدعي، فهو شخص يعانى فى نظرته لذاته، مما ينتقص من نظرته الشخصية ونظرة الآخرين له، وهو ما يجعله كثير الادعاء بإحرازه البطولات فى الحياة، وادعاء أفعال غير حقيقة وتصل حتى الخيال.

ولذا قدم عوض بعض النصائح الهامة خلال التعامل مع مدعى البطولات:

- لا تتحاور معه بشكل مباشر عن علته، بل أظهر له المشكلة بالتلميح فقط.

>- اهتم بإيقافه عن الحديث عن بطولاته، وأشعره بضيقك من هذا الحديث بطريقة لطيفة.

>- اسأله أكثر عن عيوبه، واجعله صريحا يتحدث عن عيوبه، وتحدث معه أيضا عن عيوبك بكل صراحة.

>- حدثه عن بعض عيوبك التى أصلحتها وتخلصت منها، وانقل له هذا الشعور بالفخر بتخلصك من العيوب، وادعوه للتخلص من عيوبه.

>- انصحه بالحديث المباشر دون السرد فى الماضى أو البطولات الزائفة، وقل له أن يكون واقعى ويتحدث عن الحاضر.

>- ساعده على تنمية مهاراته الشخصية وهواياته والتفوق فى مجال ما فى الحياة، كى يبدء فى الحديث عن بطولات حقيقة فى مجال حقيقى.

>- تحدث معه بشكل مباشر عن حبك لبعض مميزاته الشخصية التى لا يلمسها فى نفسه.

>- زد من ثقته بنفسه وثقته بالآخرين، واجعله يندمج مع الآخرين بثقة ودعمه.