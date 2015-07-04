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6 أسباب الإصابة بارتجاع المرىء.. أهمها السمنة المفرطة

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6 أسباب الإصابة بارتجاع المرىء.. أهمها السمنة المفرطة 6 أسباب الإصابة بارتجاع المرىء.. أهمها السمنة المفرطة
ارتجاع المرىء أو ما يعرف بالحموضة، يعد من أكثر الأعراض والمشاكل المعوية شيوعا، وهناك العديد من العوامل التى تساهم فى زيادة أعراض ارتجاع المرىء ويوضحها استشارى الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد انور سليمان، وأهمها:

- الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، فاصحاب الأوزان الثقيلة هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض ارتجاع المرىء.

- العادات الغذائية الخاطئة وأهمها الإسراف فى تناول الحلوى والدهون، والطعام الذى يحتوى على الزيوت العطرية كالنعناع، وأيضا تناول بعض المشروبات على رأسها القهوة والشاى.

- التدخين أيضا يعد من أهم الأسباب وراء ارتجاع المرىء، فهو يساعد على زيادة انبساط عضلة المرىء، ويفقدها القدرة على الانقباض بعد تناول الطعام، مما يؤدى الى ارتجاع الطعام بعصارته الهضمية الى أعلى الجسم مسببا أعراض الحموضة والحرقان.

- الاعتماد على تناول وجبة واحدة فى اليوم وبكميات كبيرة، وهو يساعد على امتلاء المعدة بصورة مبالغ فيها، مما يسمح بارتجاع بعض من كميات الطعام الى أعلى المرىء، والأفضل هو تقسيم كمية الطعام على مدار اليوم فى صورة وجبات محدودة الحجم.

- النوم مباشرة بعد تناول الطعام، وينصح بالانتظار من ساعتين الى ثلاثة ساعات بعد تناول آخر وجبة فى اليوم.

- الإصابة بمرض فتق الحجاب الحاجز، وهو مرضا يرفع من فرص الإصابة بارتجاع المرىء، ولكن ليس بالضرورة أن يصاب جميع مرضى فتق الحجاب الحاجز بتلك الأعراض.

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مصر 365