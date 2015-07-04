"طرق دبي" ترسي عقد تنفيذ طرق داخلية في البرشاء

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة ترسية عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقة البرشاء جنوب الثانية وذلك لاستكمال المرحلة الأولى من رصف الطرق الداخلية في منطقة البرشاء جنوب الأولى، وتبلغ تكلفة المشروع في المنطقتين 100 مليون درهم، ويعد هذا المشروع ضمن الخطة الخمسية (2012 ـــ 2016) التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لرصف الطرق الداخلية في عدداً من المناطق السكنية في إمارة دبي، بتكلفة تقدر بنحو مليار درهم.

وقال سعادة مطر الطاير: يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في منطقة البرشاء في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية من أعمال طرق والإنارة وصرف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، مشيراً إلى أن المشروع الجديد الذي سيبدأ العمل به في شهر أغسطس المقبل، يتضمن تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية في منطقة البرشاء جنوب الثانية (المنطقة 671) بطول 16 كيلومتر، حيث سيتم إنشاء وتعبيد شبكة الطرق الداخلية في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن تكملة إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار بالإضافة إلى أعمال تحسينات على شبكات الكهرباء والمياه وتركيب إنارة للشوارع بتقنية المؤشر الضوئي (LED)، وإنشاء ساحات مواقف عامة للمدارس والمساجد.

وأضاف أن الأعمال الانشائية في المرحلة الأولى من رصف الطرق الداخلية في منطقة البرشاء جنوب الأولى وصلت لمرحلتها النهائية ويتوقع انجاز المشروع في نهاية شهر أغسطس المقبل، موضحاً أن المشروع شمل تنفيذ طرق بطول قرابة 60 كيلومتراً، منها 49 كيلومتراً طرق داخلية، و11 كيلومتر طرق رئيسة، حيث يوفر المشروع مدخلاً إضافياً لمنطقة البرشاء جنوب الأولى من شارع أم سقيم ومدخلاً إضافياً لمنطقة البرشاء جنوب الثانية من شارع حصة، كما شمل المشروع أيضاً انشاء مواقف طولية على جانبي الطريق بعرض مترين ونصف المتر، وأعمال إنارة الطرق بتقنية المؤشر الضوئي (LED)، وأعمال تصريف مياه الأمطار والأعمال الخدمية الأخرى.

وقال سعادة مطر الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات انجزت في السنوات الماضية رصف طرق داخلية في 13 منطقة سكنية بتكلفة بلغت 552 مليون درهم، فيما العمل جاري حالياً لتنفيذ مشاريع طرق داخلية في خمس مناطق سكنية بتكلفة 319 مليون درهم، مشيراً إلى أن الهيئة ستطرح في شهر نوفمبر القادم مشروع رصف طرق في منطقتي الخوانيج الثانية وند الشبا الرابعة، كما ستنفذ الهيئة في عام 2016 مشاريع رصف طرق في خمس مناطق هي منطقة العوير الأولى، ومنطقة جبل علي الصناعية، ومناطق القصيص الصناعية الثالثة والرابعة والخامسة.