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"التعليم العالي" تمدد فترة تقديم طلبات البعثات والمنح الداخلية

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"التعليم العالي" تمدد فترة تقديم طلبات البعثات والمنح الداخلية "التعليم العالي" تمدد فترة تقديم طلبات البعثات والمنح الداخلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد فترة التقدم بطلبات للالتحاق  بالبعثات الخارجية والمنح الداخلية للعام الدراسي  2015 – 2016 حتى 11 يوليو الجاري، وذلك حرصاً منها على إعطاء الفرصة للطلبة كافة للتقدم بطلبات الالتحاق، حيث كانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل في شهر أبريل الماضي من خلال البوابة الوطنية للمبتعثين التي استحدثتها مؤخراً.

وقالت الوزارة في بيان صحافي  إنها وبتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تركّز في استراتيجيتها على الابتعاث النوعي، الذي يقوم على دراسات تأخذ في اعتبارها متطلبات وحاجة سوق العمل في القطاعات المختلفة، وعلى كافة المستويات الأكاديمية.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت مؤخراً عن اعتماد التخصصات التي سيبتعث الطلبة لدراستها بما يتوافق واحتياجات سوق العمل الإماراتية المستقبلية، واستراتيجية الدولة لبناء معرفي أخضر مستدام، حيث ستنحصر  التخصصات في مجال العلوم والتي تشمل؛ علم الفلك، وعلم الفضاء، والأرصاد الجوية، والعلوم التطبيقية، وعلوم التغذية، ومجال التخصصات الخضراء والطاقة والتي تتضمن؛ الطاقة والموارد، وأنظمة الطاقة، والطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، وإدارة البيئة والاستدامة، وإدارة الموارد المائية، والطاقة النووية، والاقتصاد المستدام، والتخطيط البيئي، أما المجال الطبي فتشمل؛ العلوم الطبية، والعلوم الطبية التخصصية، والطب البشري، وطب الأسنان، والطب السريري، والجراحة، والمجالات الهندسية البيئية والبحرية والكهربائية والميكانيكية والمدنية والنووية والطاقة والفضاء والأرض والبيئة.

وذكرت أن الجامعات التي سيتم الابتعاث للدراسة فيها تتواجد في 12 دولة، وتم اختيارها استناداً لترتيبها في التصنيف العالمي للابتكار في مجال التعليم وتتوزع في؛ كوريا الجنوبية، اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فنلندا، السويد، بريطانيا، إيرلندا، سنغافورة، كندا، بالإضافة إلى أستراليا وفرنسا.

يشار إلى أنه وفقاً للخطة السنوية للابتعاث  لعام 2015-2016، سيتم ابتعاث 453 طالباً وطالبة ويبلغ عدد الطلبة المبتعثين المستمرين حالياً في الدراسة 1056 مبتعثاً، ويتوقع أن يتخرج منهم 295 بنهاية سبتمبر 2015".

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