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بالفيديو.. نجل الشهيد المستشار هشام بركات ممثلا للنياية بـ “التخابر مع قطر”

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بالفيديو.. نجل الشهيد المستشار هشام بركات ممثلا للنياية بـ “التخابر مع قطر” بالفيديو.. نجل الشهيد المستشار هشام بركات ممثلا للنياية بـ “التخابر مع قطر”
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، وتستكمل المحكمة فض الأحراز.

ورصدت كاميرا “7″ نجل الشهيد المستشار هشام بركات ممثلا للنيابة العامة فى قضية التخابر مع قطر.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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