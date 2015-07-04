الإفتاء: دعوة الإخوان لمنع الأبناء من التجنيد خيانة للوطن ودعم للإرهاب

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الدعوات التى تطالب المصريين بعدم إرسال أبنائهم للتجنيد وأداء الخدمة العسكرية بمثابة دعوة لخيانة الوطن، والتخلى عن حمايته والدفاع عنه ضد الأخطار المحدقة التى تهدده.

جاء ذلك رداً على دعوة جمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، للمجتمع المصرى بعدم إرسال أبنائه للالتحاق بالقوات المسلحة، قائلا "بعد أن تكشفت حقيقة هذه العصابة وجب على أبناء الشعب المصرى عدم إرسال أبنائهم للتجنيد فى الجيش أو الشرطة، بعد أن تلوثت أيديهم بدماء بريئة_ على حد قوله".

وقال المرصد، إن دعوة حشمت، فضلا عن كونها ترقى لتكون خيانة عظمى، فإنها تمثل وقوفًا فى خندق تنظيم داعش الإرهابى، ودعمًا لجهوده فى إسقاط مؤسسات الجيش والشرطة ومن ثم إسقاط الدولة المصرية، خاصة أن التنظيم دائما ما يستهدف قوات الجيش والشرطة ويحاول النيل منها دون جدوى بفضل فداء وتضحيات المصريين من أبناء القوات المسلحة.

وأضاف المرصد جموع المصريين، أن القيادى بجماعة الإخوان يتناسى أن قياداته كانت دائمة الثناء والمدح لأبناء القوات المسلحة والشرطة وقت أن كانت فى السلطة، ثم انقلبت عليها عندما انحازت المؤسسة العسكرية إلى جموع الشعب المصرى، ووقفت بجانبه، وساندت ثورته، فدعوته هذه إنما هى بمثابة دعوة لهدم الوطن وتخريبه وتمكين أعدائه منه بعد أن أزاح المصريون الجماعة من سدة الحكم.

>