بالأرقام – ماذا فعل يحيى ومختار عندما لعبا ضد الزمالك والأهلي؟

ثلاثة أيام ويصطدم طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي بناديه الأصلي الزمالك. وأيضا مختار مختار مدرب المصري أمام فريقه الأسبق الأهلي في مباراتين هامتين بالدوري المصري.

الزمالك يبحث عن الفوز من أجل قنص أول ثلاث نقاط من إجمالي سبعة مطلوبين للظفر بالدوري المصري لموسم 2014-2015.

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بينما يحاول الأهلي اللحاق بالزمالك بعد أن تقلص الفارق من تسع نقاط إلى ستة قبل مواجهتين من الدربي.

FilGoal.com يستعرض نتائج مواجهات طارق يحيى ضد الزمالك ومختار مختار أمام الأهلي في المواسم الأخيرة عندما كانا على رأس الأجهزة الفنية للفرق المنافسة للقطبين في الدوري المصري.

• الأرقام التالية خاصة بالمواجهات في الدوري المصري فقط.

أولا: طارق يحيى

- لعب طارق يحيى صاحب الـ53 عاما سبع مباريات كمدرب ضد الزمالك حقق الفوز في أثنين وخسر خمسة.. لكنه لم يتعادل في أي واحدة بداية من ديسمبر 2007.

- أول مباراة لعبها ضد الزمالك في الدوري المصري كان يدرب المصرية للاتصلات وخسر بثلاثية نظيفة لكنه فاز في الدور الثاني 3-2 وذلك في موسم 2007-2008.

- في موسم 2009-2010 كان مدربا للإنتاج الحربي وخسر الدور الأول 3-2 والثاني 2-0.

- في موسم 2010-2011 مع مصر للمقاصة خسر الدور الأول 4-3 وفاز في الدور الثاني 1-0.

- وفي هذا الموسم 2014-2015 خسر مع المصري 1-0.. وسيواجه الزمالك للمرة الثانية يوم الأثنين المقبل.

مجملا سجلت فرق طارق يحيى في الزمالك تسعة أهداف ومنيت شباكه بـ15 هدفا خلال سبع مباريات. وهو ما يوحي أنه لا يعتمد طرقا دفاعية.

ويوضح التاريخ أن طارق يحيى واجه الأهلي مدربا في تسع مباريات خسر خمسة وتعادل في أربعة ولم يفز في أي لقاء بالدوري المصري على الفريق الأحمر.

ثانيا: مختار مختار

- لعب مختار مختار صاحب الـ62 عاما ضد الأهلي في الدوري المصري 11 مباراة بداية من نوفمبر 2006، لم يحقق الفوز في أي مواجهة فقط تعادل في ثلاثة وخسر ثمانية.

- أبرز الفرق التي تولى مختار مختار تدريبها في مواجهة الأهلي هي بتروجيت.

- موسم 2006-2007 خسر الدور الأول 4-0 وتعادل 2-2 في الثاني، والموسم التالي خسر المباراتين 2-0 و3-1.

- 2008-2009 خسر 4-0 من الأهلي في الدور الأول وتعادل 2-2 أيضا مكررا نفس نتائج موسم 2006-2007.

- 2009-2010 خسر 1-0 في الدور الأول و2-1 في الثاني.

- في موسم 2010-2011 كان مدربا للمصري وتعادل مع الأهلي 1-1.

- وأخر مواجهتين كان يدرب إنبي في موسم 2011-2012 وخسر 3-2 ثم بتروجيت في الدورة الرباعية وسقط 4-0.

مجملا في المواجهات التسعة الأخيرة اهتزت شباكه 28 مرة وسجل لاعبوه تسعة أهداف في شباك الأهلي.

أما ضد الزمالك فتوضح النتائج في السنوات الأخيرة أن مختار مختار فقد واجهه 14 مباراة وحقق الفوز في خمسة وتعادل في أثنين وخسر سبعة.