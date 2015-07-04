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الجيش السورى يشدد حصاره على مسلحى المعارضة فى مدينة الزبدانى

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الجيش السورى يشدد حصاره على مسلحى المعارضة فى مدينة الزبدانى الجيش السورى يشدد حصاره على مسلحى المعارضة فى مدينة الزبدانى
قال التلفزيون الرسمى إن الجيش السورى يتقدم باتجاه مقاتلى معارضة متشددين يتحصنون داخل مدينة الزبدانى فى إطار عملية عسكرية كبيرة بدأها اليوم السبت لاستعادة السيطرة على المدينة الاستراتيجية القريبة من الحدود مع لبنان.

ونقل التلفزيون عن مصدر فى الجيش السورى، قوله إن قواته "تتقدم حاليا باتجاه أهدافها من عدة محاور" وإنها شددت حصار المدينة وكبدت مقاتلى المعارضة خسائر ثقيلة.

كانت قناة تلفزيونية تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية قد أعلنت اليوم أن الجيش السورى ومقاتلى الجماعة بدأوا حملة قصف جوى ومدفعى كبيرة لمواقع المقاتلين. وعرضت فيما بعد لقطات لأعمدة نيران كثيفة تتصاعد من المدينة نتيجة القصف العنيف.

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