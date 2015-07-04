ضبط خليةٍ «إرهابية» ارتكبت 4 تفجيراتٍ ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد خلال الفترة الأخيرة، وقوع 4 حوادث تفجيرات، والتي نتج عن إحداها إصابة طفلة عند لهوها أمام أحد كبائن التليفونات المواجهة لسنترال بورسعيد، بالإضافة إلى تلفيات بعددٍ من محولات الكهرباء، وكبائن التليفونات، وبعض السيارات والمُمتلكات الخاصة .

وكانت قد توصلت تحريات ضباط إدارة الأمن الوطني ببورسعيد، بالإشتراك مع ضُباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وفرع الأمن العام إلى أن خلية “إرهابية”، هي من وراء ارتكاب تلك الوقائع، وتضم عدد 5 من عناصر جماعة الإخوان “الإرهابية”، والتى ضلعت في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، كما أكدت التحريات اعتزام المذكورين القيام بأعمال إرهابية ببورسعيد خلال ذكرى ثورة 30 يونيو ببورسعيد، وهم:”رفيق وحيد الإسكندراني”، فني خطوط بشركة الكهرباء، و”أحمد أحمد رزق صقر”، ومُقيم دائرة قسم الضواحي، و”محمد محمد السيد الزيني”، مُقيم دائرة قسم العرب، و”يوسف إسماعيل يوسف محمد”، حاصل على دبلوم زراعة، ومُقيم مساكن السيد متولي عمارة 56 شقة 4 الدور الثاني- دائرة قسم الضواحي، و”أحمد محمد إبراهيم البهائي”، مُقيم دائرة قسم العرب .

> وقامت عدة مأموريات مُكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات أمن بورسعيد، استهدفت أماكن اختباء المذكورين، حيث تم ضبطهم جميعًا وبحوزتهم:”عدد 3 عبوات ناسفة مُعدة للتفجير- عدد 2 سلاح ناري خرطوش عيار 12 مم، وعدد 3 طلقات من ذات العيار” .

> وبمواجهه المُتهمين بما توصلت إليه التحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان “الإرهابية”، وقيامهم بارتكاب عددٍ من الوقائع منها:” تفجير عبوة ناسفة بجوار محول كهرباء أمام الغرفة التجارية دائرة قسم العرب- واقعة تفجير عبوة ناسفة بجوار كابينة تليفونات خلف مبنى الأمن الوطني نطاق حي الشرق- واقعة تفجير عبوة ناسفة بجوار كابينة تليفونات مواجهه لسنترال بورسعيد نطاق حي الشرق- اقعة وضع عبوة ناسفة “تم إبطال مفعولها” بجوار مصنع ميتكو الكائن بمنطقه أرض الجولف نطاق حي الشرق”.

> كما اعترفوا بحيازتهم للعبوات الناسفة المضبوطة، بقصد استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية خلال ذكرى 30 يونيو، واعترفوا بملكيتهم للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة.

ووجه اللواء فيصل دويدار، مدير أمن بورسعيد، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة .