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بدء إجراءات إضافة المواليد البالغة عامين لبطاقات التموين بالأقصر

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بدء إجراءات إضافة المواليد البالغة عامين لبطاقات التموين بالأقصر بدء إجراءات إضافة المواليد البالغة عامين لبطاقات التموين بالأقصر

أعلن سيد الطاهر، وكيل وزارة بمحافظة الأقصر، عن بدء إجراءات إضافة المواليد الجُدد البالغين عامين فأكثر لبطاقات التموين، وذلك تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 153 لعام 2015، والذي صدر يوم 2 يوليو الماضي.

وقال “الطاهر”، في تصريحٍ له اليوم “السبت”، إن قانون إضافة المواليد ينطبق على الأطفال، الذين بلغ سنهم عامين أو أكثر، ولم يتم إضافاتهم لبطاقات التموين الخاصة بالوالد أو الوالدة، وتبدأ الأقصر، وعدة محافظات أخرى في إضافة المواليد بداية من غدًا “الأحد” ، الموافق الـ5 من يوليو في جميع المراكز.

وأضاف “الطاهر”،  أن وزارة التموين سترسل فاكسات عاجلة لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظة، لمساعدة موظفي التموين في أعمال إضافة المواليد الجديدة.

 

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