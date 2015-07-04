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السيسى لـ«جنود وضباط سيناء»: لن نفرط فى ذرة رمال من تراب مصر

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السيسى لـ«جنود وضباط سيناء»: لن نفرط فى ذرة رمال من تراب مصر السيسى لـ«جنود وضباط سيناء»: لن نفرط فى ذرة رمال من تراب مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهوية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن لن تفرط فى ذرة رمال من تراب مصر.

جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها لضباط وجنود القوات المسلحة في سيناء خلال زيارته التفقدية، اليوم السبت، لشمال سيناء.

وأشاد السيسى ، بدور القوات المسلحة فى التصدى للهجمات الإرهابية التى تتعرض لها مصر.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تفرط فى ذرة رمال من تراب مصر.

وتأتى زيارة السيسى، الذى يظهر للمرة الأولى بالبدلة العسكرية منذ توليه رئاسة الجمهورية، بعد أيام من تصدى قوات الجيش للهجوم الإرهابى فى شمال سيناء.

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