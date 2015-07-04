النيابة الإدارية تحيل 4 مهندسين بحى دارالسلام للمحاكمة

وافق المستشار سامى فهمى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 4 مهندسين بمنطقة إسكان حى دار السلام، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإصدر تراخيص بناء لإحدى الشركات الخاصة على كورنيش النيل بالمخالفة لقرارات محافظ القاهرة.

وأكد تقرير الاتهام الذى أعدته المستشارة هالة أبو العلا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا القانون مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات، أن ثلاثة متهمين أصدروا ترخيص بناء باسم الشركة السعودية المصرية للتعمير، للبناء على قطعة أرض بكورنيش المعادى، بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 7900 لسنة 2009 بشأن اعتماد مشروع تطوير كورنيش النيل بالبساتين ودارالسلام، ورغم ذلك قاموا بتجديد ترخيص البناء بالمخالفة للقانون.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم الثانى أصدر ترخيص البناء ووقع بدلاً من مدير قسم التنظيم، وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة.