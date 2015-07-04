الإفتاء: الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر ثمانية جنيهات عن كل فرد

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام، بما لا يقل عن 8 جنيهات عن كل فرد.

وقال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مُجمع البحوث الإسلامية القيمة، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سِعرًا، وهو القمح.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مُجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بـ8 جنيهات كحدٍ أدنى عن كل فرد.

وأشار فضيلة المُفتي، إلى أن دار الإفتاء المصرية، مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلاً من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأكد مفتي الجمهورية، على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمُحتاجين الاستفادة منها، وشدد على أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يُعد صدقة من الصدقات، ولا تُجزيء عن زكاة الفطر.

وشدد فضيلة المفتي، على ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين، مدللًا على ذلك بـقول النبي صلى الله عليه وسلم : “إغنوهم عن السؤال في هذا اليوم”.