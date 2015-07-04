السيسي: تواصل العثور على جثث لإرهابيين سقطوا في حادث سيناء الآخير

قال المتحدث العسكري العميد محمد سمير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفقد، صباح اليوم، عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية العاملة بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة أدى التحية العسكرية لأبطال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات من أجل شعب مصر العظيم.

وأوضح المتحدث العسكري أن القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد أن الجيش المصرى يقوم بدور عظيم والتاريخ سيتوقف طويلاً لتسجيل ما قام به أبطال القوات المسلحة، وأنه حضر لشمال سيناء لتقديم التحية لأبطال القوات المسلحة تقديراً لهم، كما أكد الرئيس السيسي أن ثقة الشعب فى قواته المسلحة لا حدود لها

وأضاف المتحدث العسكري أن القائد الأعلى قال أنه يقدم التحية لكل بيت وأم مصرية قدمت شهيداً أو مصاباً من أجل مصر، وأنه حتى الآن يتم العثور على جثث للعناصر الإرهابية ويتم دفنها جراء العملية الإرهابية الأخيرة.