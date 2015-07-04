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وزير الأوقاف: الإسلام لم يضع قالبا جامدا لنظام الحكم ووضع أسسا للخلافة

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وزير الأوقاف: الإسلام لم يضع قالبا جامدا لنظام الحكم ووضع أسسا للخلافة وزير الأوقاف: الإسلام لم يضع قالبا جامدا لنظام الحكم ووضع أسسا للخلافة
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الحديث عن نظام الحكم والمتاجرة بقضية الخلافة شهد سجالا كثيرا ومزايدات من قبل المتاجرين به، مؤكدا أن الإسلام لم يضع قالبا جامدًا صامتًا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقرّه الإسلام.

وأضاف الوزير فى بيان رسمى، أننا نعانى من ثنائية بين الرجل والمرأة استمرت طويلا، وأثرت سلبا، وأنتجت فرقة، تحت مسمى: "نحن وهم" ، لننطلق منطلقا جديدًا يجمع ولا يفرق فى خدمة الدين والوطن، مشيرا إلى أن الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة تقدير لا نظرة إقصاء من الحياة العامة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن لم ولن يصيبها العقم ولا الجمود، بل إنها كانت وما زالت وستظل نجيبة ولادة، قادرة على التجديد والإبداع والابتكار، مضيفا أن ما قدمه العلماء، والسياسيون، والإعلاميون، والمفكرون، والمبدعون، من رؤى فكرية شجاعة ليؤكد أننا قادرون على اقتحام المجالات الصعبة والقضايا الفكرية الشائكة التى كان يتهيب كثيرون الاقتراب منها لحساسية الخوض فيها.

وأكد وزير الأوقاف، أننا نحتاج إلى مزيد من إعمال العقل، وإلى النظرة الموضوعية والوطنية للقضايا، وإلى دراسة القضايا فى ضوء المستجدات العصرية، وما يتطلبه فقه الواقع، وفقه المقاصد، وفقه الأولويات.

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مصر 365

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