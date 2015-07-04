"التعليم": 86.8% نسبة عينة التاريخ العشوائية لطلاب الثانوية"نظام حديث"

اعتمد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة التاريخ بامتحان الثانوية العامة الدور الأول "نظام حديث"، بنسبة نجاح بلغت "86.8%".

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن إجمالى عدد الأوراق (10544) طالب وطالبة، كما أن عدد الناجحين وصل إلى "9151" طالبا، موضحا أنه حصل (272) طالبا على الدرجة النهائية للمادة بنسبة (2.97%) من إجمالى العينة.

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة فى بيان صادر عن الوزارة، أنه حصل "2237" طالبا من إجمالى العينة على درجات تترواح ما بين "54" درجة إلى أقل من "60" درجة، وذلك بنسبة تبلغ "24.4%" من إجمالى العينة، كما حصل "1987" طالبا من إجمالى العينة على درجات تتراوح ما بين "48" درجة إلى أقل من (54) درجة، وذلك بنسبة تبلغ (21.7%) من إجمالى العينة.

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