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مصرع مُجند إثر سقوطه من أعلى «سقالة» بناء بالمنيا

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مصرع مُجند إثر سقوطه من أعلى «سقالة» بناء بالمنيا مصرع مُجند إثر سقوطه من أعلى «سقالة» بناء بالمنيا

صورة أرشيفية

لقى مُجند من قوة مركز شرطة المنيا، مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف في المُخ، وذلك إثر سقوطه من أعلى سقالة بناء.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي بالمديرية، والذي يُفيد بمصرع “عبد التواب خليفة”، 21 سنة، مُقيم بقرية شلقام بمركز بني مزار، ومُجند من قوة أمن المنيا.

وبالفحص تبين أن المذكور، قد توفى نتيجة سقوطه من أعلى سقالة بناء بمنزل شقيقه “رضا خليفة”، 28 سنة- عامل، والذي قرر أن شقيقه المُجند كان في أجازةٍ، وتوفى بسبب سقوطه من أعلى سقالة أثناء عملية ترميم للمنزل، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ونقلت الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات.

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