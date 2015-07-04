رئيس معهد الفلك 16 يوليو آخر أيام رمضان

صرح الدكتور أبو العلا محمد، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن يوم الخميس الموافق 16 يوليو الحالي هو آخر أيام شهر رمضان فلكيًا، مشيرًا إلى أن هلال شهر شوال سيثبت يوم تحري الرؤية الشرعية في “29 رمضان”، حيث سيولد الهلال في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 24 فجرًا، بتوقيت القاهرة المحلي في هذا اليوم.

وأضاف – في تصريحات صحفية – إن الهلال الجديد سيمكث في سماء مدينة القاهرة لمدة 8 دقائق بعد غروب الشمس، وفي سماء مكة المكرمة لمدة 12 دقيقة مما يمكن من رؤيته، وعلى ذلك يكون عدة شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 17 يوليو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا “غرة شهر شوال”.

وأشار، اإلى أن هلال شهر شوال سيبقى في باقي محافظات مصر، بمدد تتراوح مابين 7 – 12 دقيقة، فيما يبقى في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس يوم الرؤية، بمدد تتراوح ما بين دقيقة و 24 دقيقة ماعدا في العاصمة التركية أنقرة، حيث يغرب القمر فيها مع غروب الشمس في ذلك اليوم.