«السيسي» يرتدي الزي العسكري أثناء زيارته لسيناء

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، شمال سيناء، وذلك بعد زيارةٍ مفاجأة، قام بها صباح اليوم “السبت”، وسط إجراءات أمنية مُشددة، حيث حلقت مروحيات الأباتشي وطائرات f 16 في أجواء العريش، وقطعت شبكات الإتصالات والإنترنت، وانتشرت العربات المُدرعة، فيما تم إغلاق ضاحية السلام بالعريش، والتي تضم أغلب المقرات الأمنية.

وقالت مصادر رئاسية، إن الرئيس السيسي، حرص على ارتداء الزى العسكري أثناء زيارته لشمال سيناء، لتقديم التحية الواجبة لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، ولتأكيد تضامنه معهم.

وبحسب ما توفر من معلومات، فقد تفقد الرئيس بعض وحدات الجيش، كما التقى قيادات القوات المُسلحة والشرطة بشمال سيناء.