بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب «الميرغني»

تقدم “عمرو أبو اليزيد” محامى الأولتراس، والمفوض من النادى النوبى العام، ببلاغ إلى النائب العام ضد “مرتضى منصور” رئيس نادى الزمالك ، اتهمه فيها بسب لاعب نادى الزمالك الأسبق أحمد الميرغنى سبابا عنصريا بكلمة “ياخدام ..يابواب”، بصفته أنه ينتمى الى أصول نوبية ، مما أدى هذا السباب إلى إستياء المجتمع النوبى من هذه الألفاظ العنصرية للاعب النوبى أثناء المداخلة التليفونية فى برنامج الإعلامى “وائل الابراشى “، واتهمه “أبو اليزيد ” بشق وحدة الصف ونشر الفتنة والبلبلة ، وإعطاء فرصة للتيارات المتآمرة للمتاجرة بهذه البلبة .

وصرح”محامى الأولتراس” أنه نبض المجتمع النوبى ، وأنه مستاء مما قاله رئيس نادى الزمالك ، من ألفاظ عنصرية للاعب النوبى ، ويعلم رئيس الزمالك أنه جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ، بل هو أصل المجتمع المصرى ، والدرع الواقى فى الحدود النوبية ، من بوابة مصر إلى إفريقيا ، وأن المجتمع المصرى رمز الأمانة والتضحية فى مصر .

وطلب “أبو اليزيد ” فى بلاغه الذى حمل رقم 13027 لسنة 2015 اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه رئيس نادى الزمالك ، مع حفظ كافة الحقوق المدنية ، والجنائية ، كما أرفق مع البلاغ “سى دى” يحتوى على الحلقة موضوع البلاغ ، ومدته 4 دقائق .