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بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب «الميرغني»

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بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب «الميرغني» بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور لاتهامه بسب «الميرغني»

مرتضى منصور

تقدم “عمرو أبو اليزيد” محامى الأولتراس، والمفوض من النادى النوبى العام، ببلاغ إلى النائب العام ضد “مرتضى منصور” رئيس نادى الزمالك ، اتهمه فيها بسب لاعب نادى الزمالك الأسبق أحمد الميرغنى سبابا عنصريا بكلمة “ياخدام ..يابواب”، بصفته أنه ينتمى الى أصول نوبية ، مما أدى هذا السباب إلى إستياء المجتمع النوبى من هذه الألفاظ العنصرية للاعب النوبى أثناء المداخلة التليفونية فى برنامج الإعلامى “وائل الابراشى “، واتهمه “أبو اليزيد ” بشق وحدة الصف ونشر الفتنة والبلبلة ، وإعطاء فرصة للتيارات المتآمرة للمتاجرة بهذه البلبة .

وصرح”محامى الأولتراس” أنه نبض المجتمع النوبى ، وأنه مستاء مما قاله رئيس نادى الزمالك ، من ألفاظ عنصرية للاعب النوبى ، ويعلم رئيس الزمالك أنه جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ، بل هو أصل المجتمع المصرى ، والدرع الواقى فى الحدود النوبية ، من بوابة إلى إفريقيا ، وأن المجتمع المصرى رمز الأمانة والتضحية فى مصر .

وطلب “أبو اليزيد ” فى بلاغه الذى حمل رقم 13027 لسنة 2015 اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه رئيس نادى الزمالك ، مع حفظ كافة الحقوق المدنية ، والجنائية ، كما أرفق مع البلاغ “سى دى” يحتوى على الحلقة موضوع البلاغ ، ومدته 4 دقائق .

 

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