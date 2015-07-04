أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على مركز عسكرى كبير فى غرب حلب

Google+ Print
مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على مركز عسكرى كبير فى غرب حلب مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على مركز عسكرى كبير فى غرب حلب
سيطر مقاتلو المعارضة السورية على مركز عسكرى استراتيجى فى مدينة حلب، فى تقدم كبير نحو الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام، فى وقت استمرت المعارك عنيفة على جبهة اخرى فى غرب المدينة.

وقال مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن "سيطرت غرفة عمليات فتح حلب المؤلفة من مجموعة فصائل مقاتلة بينها لواء صقور الجبل وحركة نور الدين زنكى ولواء الحرية الاسلامى، بشكل كامل الليلة الماضية على مركز البحوث العلمية الواقع عند الاطراف الغربية لمدينة حلب، ما يشكل خطرا على حى حلب الجديدة والاحياء الغربية الاخرى الواقعة تحت سيطرة النظام".

واندلعت المعارك فى حلب فى صيف 2012 عندما تمكنت فصائل معارضة من السيطرة على اجزاء واسعة منها، وانقسمت المدينة سريعا بين احياء تحت سيطرة النظام فى الغرب واخرى تحت سيطرة الفصائل المقاتلة فى الشرق، علما ان مقاتلى المعارضة متواجدون فى مناطق متعددة فى ريف حلب. ولم تتغير الخريطة كثيرا على الارض منذ ذلك الحين.

ويمتد مركز البحوث العلمية على مساحة واسعة جدا فى غرب حلب، ويضم مبانى وهنغارات عديدة، وقد تحول الى ثكنة عسكرية لقوات النظام، وبدا الهجوم على المركز بعد ظهر الجمعة.

وبثت حركة نور الدين زنكى شريط على الانترنت بدا فيه عشرات المقاتلين المسلحين يتنقلون داخل مركز البحوث ويهتفون "الله اكبر" ويطلقون النار ابتهاجا فى الهواء ب"تحرير مركز البحوث". وظهرت فى الصور داخل المبنى اثار دمار وركام، بينما رفع علم "الثورة السورية" فى الباحة.

وقال المرصد ان الطيران الحربى قام منذ صباح اليوم السبت بقصف مكثف على مركز البحوث، ما دفع المقاتلين الى اخلاء اجزاء منه والتجمع فى الاجزاء الغربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير