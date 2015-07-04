وزير الإسكان: إنجاز خطة "المجتمعات العمرانية" لعام 2015 بالكامل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنجاز خطة العام المالى الماضى ( 2014-2015)، والخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنحو 13 مليار جنيه، وجارٍ استكمال باقى توصيل المرافق للأراضى التى تم طرحها، فى العام المالى الجديد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية، أن الهيئة لأول مرة تقوم بإنجاز خطتها بالكامل، وتقوم حاليا باستكمال توصيل المرافق لهذه المساحات من الأراضى، موضحا أنه تم بيع نحو 50 ألف فدان، وجارٍ استكمال المرافق اللازمة لها، حيث يتم توصيل المرافق إليها، حتى نهاية العام الجارى.

وأضاف الوزير: "تم بيع وتخصيص نحو 1900 فدان، كأراض صناعية، فى مدينة العاشر من رمضان، وجار استكمال توصيل المرافق إليها، بالإضافة إلى مساحات لأراض صناعية أخرى جارى انتهاء مرافقها، ولم يتم البدء فى تخصيصها، وتقدر بحوالى 6 آلاف فدان بمدن برج العرب الجديدة والسادات والعاشر من رمضان".

وأشار المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه تم توصيل المرافق حتى إلى 23 ألفا و25 فدانا، فى جميع المدن الجديدة، منها 4500 فدان فى مدينة العاشر من رمضان، منها 3 آلاف فدان سكنى وخدمى، و1500 صناعى، و423 فدانا فى مدينة 15 مايو، منها 365 فدان سكنى وخدمى، و58 فدان صناعى، و1850 فدان سكنى وخدمى فى مدينة السادات، ومتبقى 300 فدان صناعى، و3200 فدان فى مدينة 6 أكتوبر (سكنى وخدمى)، و3613 فدانا فى مدينة برج العرب، منها 1900 فدان سكنى وخدمى، و1713 صناعى، و530 فدانا فى دمياط الجديدة، و100 فدان فى العبور، و275 فدانا فى الشروق، و2629 فدانا فى القاهرة الجديدة، و3200 فدان فى بدر، و35 فدانا فى بنى سويف الجديدة، و650 فى المنيا الجديدة، و214 فدانا فى سوهاج الجديدة، و116 فدانا فى أسوان الجديدة، و300 فدان فى قنا الجديدة، و400 فدان فى الفيوم الجديدة، و75 فدانا فى شمال خليج السويس ( سكنى وخدمي)، بجانب 440 فدان فى أسيوط الجديدة منها 200 فدان سكنى وخدمى، و240 فدان صناعى، و475 فدانا فى طيبة الجديدة منها 75 فدان سكنى وخدمى و400 فدان صناعى.