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العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى مياه البحر بإدكو

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العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى مياه البحر بإدكو العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى مياه البحر بإدكو
تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو من قوات حرس الحدود بإدكو بوجود جثة غريق لأحد الأشخاص على شاطئ البحر الأبيض المتوسط أمام قرية الحلوانى دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص ذكر "مجهول الهوية" فى العقد الرابع من العمر، ذو بشرة سوداء يرتدى "قميص أبيض وبنطال رصاصى اللون" ولا توجد به ثمة إصابات، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو العام.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة للنشر عنها.

وتحرر المحضر 1974/2015 إدارى المركز وكلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد شخصية المتوفى.
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