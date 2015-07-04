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بعد توقفها 5 أيام .. محطة مترو السادات تعود للخدمة مجددًا

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بعد توقفها 5 أيام .. محطة مترو السادات تعود للخدمة مجددًا بعد توقفها 5 أيام .. محطة مترو السادات تعود للخدمة مجددًا

مترو السادات

عادت محطة مترو أنور السادات، للعمل مجددًا ابتداءً من صباح اليوم السبت للمرة الثانية، بعد إغلاقها لمدة 5 أيام عقب حادث اغتيال النائب العام.

وانطلق أول قطار داخل المحطة ، في تمام الساعة السادسة والربع، بوجود تكثيف أمني بتواجد القيادات الأمنية، وأجهزة كشف المفرقعات، وكاميرات المراقبة، ومكاتب تفتيش المواطنين، وأفراد تشغيل المترو.

وأُغلقت المحطة يوم 30 يونيو، بقرار من وزير النقل، هاني ضاحي، بعد حادث اغتيال المستشار هشام بركات، لكن الوزير أكد أن إغلاق المحطة يرجع لأعمال الصيانة، ولا صلة له بحادث اغتيال النائب العام، وبالرغم من ذلك فقد أكدت مصادر داخل المترو أن الأمر برمته يتعلق بالدواعي الأمنية وحادث الاغتيال.

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