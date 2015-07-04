أيقونة السينما الهندية "ماليني" تنجو من حادث سير

تعرضت أسطورة وأيقونة السينما الهندية هيما ماليني البالغة من العمر 66 سنة لحادثة سير إثر اصطدام سيارتها المرسيدس بسيارة أخرى في منطقة دوسا الواقعة في ولاية راجستان مساء أمس الخميس أثناء طريقها من ماثهورا الى مدينة جيبور. حيث أدت الحادثة إلى وفاة طفلة ذات الأربع سنوات وإصابة بليغة في رأس الفنانة ، كما نجم عن الحادث إصابة 4 ضحايا آخرين.

و تم نقل الممثلة إلى المستشفى على وجه السرعة وعند وصولها قالت بأن إصاباتها ليست خطيرة .

وبعد تحقيق الشرطة تبين أن سبب حادثة السير هو تهور سائق السيارة الأخرى وخروجها عن الرصيف في الطريق السيارة مؤدية إلى اصطدام مروع.