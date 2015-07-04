"الأرصاد": طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم السبت، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً على كل الأنحاء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا الخفيفة على الوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على غرب البلاد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطرب فى البحر الأحمر فتكون معتدل، وارتفاع الموج فى البحر المتوسط من مترين إلى ثلاثة أمتار، أما البحر الأحمر فيكون من متر إلى مترين، أما الرياح السطحية فى البحرين فتكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

سوهاج

أسوان

الصغرى 22 والعظمى 34،الصغرى 23 والعظمى 30،الصغرى 20 والعظمى 28،الصغرى 24 والعظمى 37،الصغرى 25 والعظمى 41.