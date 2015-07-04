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بعد عام من اختفائها عن المشهد المصرى.. سفيرة أمريكا السابقة تعزى فى شهداء سيناء

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بعد عام من اختفائها عن المشهد المصرى.. سفيرة أمريكا السابقة تعزى فى شهداء سيناء بعد عام من اختفائها عن المشهد المصرى.. سفيرة أمريكا السابقة تعزى فى شهداء سيناء
فتحت السفارة المصرية فى واشنطن دفتر تعازى لتلقى العزاء فى شهيد الوطن المستشار هشام بركات، النائب العام، وشهداء الهجمات الإرهابية التى وقعت فى شمال سيناء، وذلك على مدى يومى الأربعاء والخميس.

وحرص على تقديم واجب العزاء كبار مسئولى الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم السفيرة آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط، وجون ديسروتشر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون والمشرق العربى، فضلا عن عدد من سفراء الدول العربية والإفريقية وممثلى عدد من السفارات الأوروبية.

كما حرص الحضور على إدانة تلك الأحداث الإرهابية الخسيسة، والإعراب عن خالص تعازيهم لعائلات الضحايا والتأكيد على تضامنهم الكامل مع مصر حكومة وشعبا فى حربها الضروس ضد الإرهاب.

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