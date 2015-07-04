بالصور والأسماء.. ضحايا حادث سقوط "سيارة كوبرى دمنهور" بترعة المحمودية

لقى ثلاثة طلاب مصرعهم وأصيب 2 آخران إثر سقوط سيارتهم من أعلى الكوبرى الدولى بدمنهور بترعة المحمودية بالقرب من مستشفى دمنهور العام.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أنه خلال سير إحدى السيارات الخاصة فى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت على الطريق الدولى بمدينة دمنهور اختلت عجلة القيادة من بين يدى السائق وسقطت السيارة من أعلى الكوبرى فى ترعة المحمودية.

وأسفر الحادث عن مصرع "عمر كحلة 15 سنة وإسلام ملوك 16سنة وعمر كشك 16سنة"، وإصابة "محمود التروانى، 19 سنة وأحمد الطنيخى 15 سنة".

انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بقيادة العميد جمال ياسين، إلى مكان الحادث لانتشال الضحايا والمصابين، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين إلى ذات المستشفى وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

فيما شهدت مدينة دمنهور حالة من الحزن الشديد بعد هذا الحادث المروع الذى أودى بحياة ثلاثة من الطلاب، واتهم عدد من الأهالى الأجهزة التنفيذية بالإهمال بسبب عدم صيانة أسوار الكوبرى الدولى بالشكل الأمثل وسقوط أجزاء منه دون إصلاح مما يؤدى إلى تكرار حوادث السير على الطريق.



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السيارة إثر سقوطها من أعلى الكوبرى الدولى



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سيارات الإسعاف تنقل ضحايا الحادث



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سقوط أجزاء من أسوار الكوبرى الدولى بدمنهور



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انتشال السيارة من ترعة المحمودية



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صورة مجمعة للطلاب الضحايا

- مصرع وإصابة 6 أشخاص فى سقوط سيارة من أعلى كوبرى دمنهور بترعة المحمودية