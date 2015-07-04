إعادة فتح محطة مترو السادات للجمهور عقب إغلاقها 5 أيام

أعادت شركة المترو فتح محطة مترو أنورالسادات مجددًا ابتداءً من صباح اليوم السبت للمرة الثانية، بعد تلقيها إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بالموافقة على إعادة فتحها للجمهور، بعد غلقها لمدة 5 أيام.

وأوضح مصدر مسئول بشركة المترو لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تلقت موافقة الجهات الأمنية لإعادة فتح المحطة للجمهور والسماح للقطارات التوقف بها مع بداية يوم التشغيل اليوم السبت.

وكان المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، قد أكد فى وقت سابق أن إغلاق محطة مترو السادات يرجع لأعمال الصيانة، موضحًا أنه لا صلة بين إغلاق المحطة وحادث اغتيال النائب العام هشام بركات، وذلك عقب أيام قليلة من فتحها للمرة الأولى.