أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إعادة فتح محطة مترو السادات للجمهور عقب إغلاقها 5 أيام

Google+ Print
إعادة فتح محطة مترو السادات للجمهور عقب إغلاقها 5 أيام إعادة فتح محطة مترو السادات للجمهور عقب إغلاقها 5 أيام
أعادت شركة المترو فتح محطة مترو أنورالسادات مجددًا ابتداءً من صباح اليوم السبت للمرة الثانية، بعد تلقيها إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بالموافقة على إعادة فتحها للجمهور، بعد غلقها لمدة 5 أيام.

وأوضح مصدر مسئول بشركة المترو لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تلقت موافقة الجهات الأمنية لإعادة فتح المحطة للجمهور والسماح للقطارات التوقف بها مع بداية يوم التشغيل اليوم السبت.

وكان المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، قد أكد فى وقت سابق أن إغلاق محطة مترو السادات يرجع لأعمال الصيانة، موضحًا أنه لا صلة بين إغلاق المحطة وحادث اغتيال النائب العام هشام بركات، وذلك عقب أيام قليلة من فتحها للمرة الأولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365