مجلس الفجيرة يقترح إجراءات وقائية لمنع الحوادث

تناول المتحدثون في المجلس الرمضاني للمواطن علي راشد الملاحي الذي أقيم بمنطقة مربح في الفجيرة، خدمات المرور والجهود المبذولة لتحقيق الأمن على الطريق، وذلك ضمن المجالس الرمضانية التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بمكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحت شعار «الابتكار يثريه الحوار».

وطالب الحضور بتكثيف عدد الدوريات على الشوارع الحيوية في الإمارة والمناطق التابعة لها، كما طالبوا بزيادة عدد الإشارات الضوئية في الشوارع الرئيسية القريبة من الاحياء السكنية، لزيادة السلامة المرورية في هذه المناطق. كما طالبوا بقانون لمنع استيراد الدراجات النارية التي لا تحمل مواصفات الجودة وعناصر السلامة، داعين إلى إنشاء جسور وأنفاق لعبور لمشاة في الشوارع المهمة في الإمارة، لتجنب حوادث الدهس.

أدار الحوار في المجلس، الإعلامي طلال الهنداسي الذي بدأ بطرح المحاور الأساسية، وهي خدمات المرور والجهود المبذولة للحد من الحوادث وتحقيق الأمن على الطريق، وعمل الدوريات المرورية، إلى جانب خدمات الترخيص، والتسهيلات المقدمة للمتعاملين، والحفاظ على سلامة السائق من خلال أمن مركبته، والخدمات المرورية الذكية، والتحديات التي تواجه الجهات المختصة في وزارة الداخلية.

رحب المواطن علي راشد الملاحي صاحب المجلس، بالحضور والمتحدثين في مجلسه، شاكراً سمو وزير الداخلية ومبادراته السامية، التي تسعى إلى تكاتف الجهود معاً للتصدي لأي ظاهرة سلبية في المجتمع.

وأوضح الملازم أول محمد حسن البصري مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أنهم يسعون من خلال حملات التوعية، إلى نشر ثقافة السلامة المرورية من خلال فعاليات مجتمعية، واستهداف طلبة المدارس بتوعيتهم بمخاطر قيادة الدراجات والسيارات بدون رخصة وبسرعة وتهور.

رؤية

تطرق العقيد د. علي راشد اليماحي مدير إدارة المرور والترخيص في الفجيرة، إلى أهمية رفع معدلات السلامة المرورية من خلال الرقي بمستوى الوعي والإدراك المروري، وإرساء ثقافة مجتمعية تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة.